В России ведется разработка новой орбитальной обсерватории Спектр-М

В Красноярском крае на предприятии «ИСС имени академика Решетнёва» продолжаются работы по созданию космического телескопа с 10-метровым рефлектором и охлаждающими экранами для него диаметром 12-20 метров. Телескоп предназначен для перспективной российской орбитальной обсерватории Спектр-М («Миллиметрон»).

Как сообщают создатели уникального оборудования для «Миллиметрона», работать космический аппарат будет на удалении от Земли примерно в 1,5 млн километров. Для того чтобы сигналы от изучаемых объектов Вселенной не «заглушались» тепловым излучением от работающих приборов спутника, необходимо обеспечить для работы телескопа тот же температурный фон, который присутствует в космосе — около минус 269°С. Для этого специалисты «Информационных спутниковых систем» совместно с учёными решают задачи по обеспечению работоспособности материалов при сверхнизких температурах. На пути к поставленной цели один из углепластиковых сегментов главного зеркала «Миллиметрона» поместили в термобарокамеру для проверки его геометрической стабильности при воздействии температур до минус 180°С. Фрагмент зеркала, напоминающий лепесток, имеет радиоотражающее покрытие из алюминия (ранее аналогичные испытания проходили на сегментах без покрытия). Охлаждённый лепесток с радиоотражающим покрытием показал требуемую геометрическую точность. В дальнейшем испытывать элементы зеркала «Миллиметрона» предстоит при более низких температурах на оборудовании партнёров.

Добавим, что запуск обсерватории «Спектр-М» («Миллиметрон») ожидается не ранее, чем через 6-7 лет. Он станет крупным событием для исследователей космоса, таким же как недавний успешный старт аппарата «Спектр-РГ» с российским и немецким оборудованием (см. наши материалы: http://www.tehnoomsk.ru/node/3749 и http://www.tehnoomsk.ru/node/3756). Космическая обсерватория «Спектр-М» («Миллиметрон») будет оснащена криогенным телескопом. Этот телескоп будет использоваться для поиска чёрных дыр, а также исследования Вселенной в терагерцевом диапазоне, позволяющем определить наличие на изучаемых астрономических объектах сложных молекул, которые могут свидетельствовать о существовании жизни.