Заработал крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод



Завершено строительство и стартовало производство на самом большом в нашей стране предприятии рыбоперерабатывающей промышленности. Это 500 новых рабочих мест. Завод возведен на острове Шикотан, где в советские годы находилось ведущее предприятие по выпуску консервов.

Проект реализован группой компаний «Гидрострой» и носит название «Филиал «Крабозаводское» акционерного общества «Курильский рыбак». В создание и техническое оснащение нового завода вложено около 6,5 миллиардов рублей. Строительство заняло два года. При строительстве использовался передовой опыт и технологии рыбоперерабатывающей отрасли Исландии – в проекте принимала участие компания из этой страны.

Мощность предприятия составляет до 1000 тонн рыбы в сутки. Производственный холодильник способен вместить до 5000 тонн продукции. В составе комплекса - инфраструктура морского порта и добычи, терминалы отгрузки, современный добывающий и транспортный флот. Новый завод способен выпускать мороженую продукцию, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, треска, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина – иваси, кальмар, сайра и субпродуктов). Рядом построен еще один небольшой завод, где размещено жиромучное производство мощностью до 25 тонн в сутки, что позволило уйти от отходов переработки.