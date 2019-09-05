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05.09.2019

В России запущено производство новых железнодорожных платформ модели 13-1284

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Отечественное предприятие «РМ Рейл» начало серийное производство новых платформ повышенной грузоподъемности со сроком службы 32 года, предназначенных для перевозки контейнеров 11 различных типов.

Как сообщают представители завода, новая платформа относится к 80-футовому классу по международным стандартам и способна перевозить до 70 тонн груза. Осевая нагрузка составляет 23,5 тонны. Конструкция выполнена с помощью технологии автоматической сварки боковых балок переменного сечения длиной до 26 метров, что обеспечивает повышенное качество и надежность техники во время эксплуатации. Специально для выпуска этого вида подвижного состава на предприятии модернизировали производство.

Тэги: 
новый вагон
железнодорожная платформа
РМ Рейл
Рузхиммаш
80-футовая платформа
обновление подвижного состава
платформа 13-1284
РЖД
Разделы: 
Транспорт

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