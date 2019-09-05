В России запущено производство новых железнодорожных платформ модели 13-1284



Отечественное предприятие «РМ Рейл» начало серийное производство новых платформ повышенной грузоподъемности со сроком службы 32 года, предназначенных для перевозки контейнеров 11 различных типов.

Как сообщают представители завода, новая платформа относится к 80-футовому классу по международным стандартам и способна перевозить до 70 тонн груза. Осевая нагрузка составляет 23,5 тонны. Конструкция выполнена с помощью технологии автоматической сварки боковых балок переменного сечения длиной до 26 метров, что обеспечивает повышенное качество и надежность техники во время эксплуатации. Специально для выпуска этого вида подвижного состава на предприятии модернизировали производство.