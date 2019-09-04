В России начались продажи полноприводного грузовика Садко Некст



Горьковский автомобильный завод начал продавать новый полноприводный средний грузовой автомобиль «Садко Некст», предназначенный для эксплуатации в условиях плохих дорог или их отсутствия. Машина должна стать «сменщиком» двух известных моделей из Нижнего Новгорода – ГАЗ-66 и ГАЗ-3308.

«Садко Некст» комплектуется 149-сильным 4,4-литровым российским турбодизелем ЯМЗ-534 с механической 5-ступенчатой КПП. Использована комфортабельная кабина современного семейства автомобилей «ГАЗон Некст» (электростеклоподъемники и электроподогрев зеркал идут в базовой комплектации), также с этого грузовика на «Садко» перекочевали рулевой механизм и подвеска. Машина получила в наследство от другого нижегородского грузовика - ГАЗ-3308 - усиленную раму, мосты с новыми поворотными кулаками и колеса с модернизированными дисками и новыми шинами с увеличенной несущей способностью.

Новый «Садко» перевозит до 3 тонн груза, отличается хорошей проходимостью (преодолевает брод до 1,2 метра с воздухозаборником), 315-мм дорожным просветом, понижающей передачей, блокировками обоих межколёсных дифференциалов и системой подкачки шин. Длина базы автомобиля – 3,77 метра, ожидается появление дополнительной версии с базой длиной 4,51 метра.

Стоимость нового российского грузовика на старте продаж составляет 2,195 млн рублей.