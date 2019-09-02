Новый российский комплекс контроля состояния ВПП: в 5 раз эффективнее иностранных аналогов



Осенью 2019 года будет запущен в серийное производство новейший отечественный автоматизированный комплекс для контроля состояния взлетно-посадочных полос (ВПП) с уникальной погрешностью измерения – всего 0,02%. Новинка создана предприятием «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» в двух разных вариантах – для военных и гражданских заказчиков.

Что представляет новый комплекс? Как сообщают разработчики, оборудование размещено на двухколесном прицепе, который буксируют по ВПП с переменной скоростью. Автоматика проводит измерения коэффициента сцепления самолета с взлетно-посадочной полосой, имитируя торможение воздушного судна. Результаты замеров транслируются оператору. Накапливаясь в архиве, данные используются для прогнозирования состояния ВПП в различных климатических условиях, - это обеспечивается программным обеспечением российской разработки.

Добавим, что гражданский вариант комплекса соответствует не только российским, но и международным требованиям (ICAO). Он имеет систему имитации осадков, позволяющую измерить коэффициент сцепления в условиях дождя.

Особо стоит отметить, что эта российская разработка в 5 раз превосходит по точности измерений современные зарубежные аналоги.