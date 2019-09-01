Первая в мире ПАТЭС Академик Ломоносов на пути к месту базирования



Более 2100 км пройдено плавучей атомной теплоэлектростанцией (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» в сопровождении ледокола «Диксон» и двух буксиров – на пути из Мурманска в порт Певек на Чукотке. Через еще чуть более 2700 км – во второй половине сентября – станция прибудет к месту работы.

«Академик Ломоносов» в Певеке будет пришвартован и подключен к построенной энергетической инфраструктуре для снабжения Чукотки. В перспективе новая станция позволит вывести из эксплуатации два генерирующих объекта предыдущего поколения – теплоэлектростанцию в Певеке и атомную станцию в Билибино. Мощность двух реакторов КЛТ-40С ПАТЭС позволит выдавать потребителям до 70 Мегаватт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепла, что по подсчетам российских атомщиков достаточно для жизни и работы 100 000 человек.

Добавим, что «Академик Ломоносов» - это головная плавучая атомная теплоэлектростанция, которая открывает новую страницу в истории российской ядерной энергетики. На ней впервые отрабатываются многие технические решения. Следом за ней должны появиться станции с новейшими реакторами РИТМ-200, которые будут более компактными и мощными. Сейчас в России уже ведется их разработка.

