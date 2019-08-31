Представлен первый релиз RRS – российского железнодорожного симулятора

В нашей стране создан симулятор российской железной дороги, и с 1 сентября он доступен для свободного скачивания на сайте разработчиков. Почему этот проект заслуживает внимания на фоне большого многообразия продукции современной игровой индустрии?

Во-первых, это разработка чисто российская, авторская, и не имеющая никакого отношения к той самой «мировой» индустрии игр. Как пояснил медиаресурсу «Техносфера. Россия» основатель проекта Дмитрий Притыкин, в основе его – физический движок динамики поезда его собственной разработки. Дмитрий работает в науке и разрабатывает с коллегами в Ростовском государственном университете путей сообщения тренажерные комплексы для наших железнодорожников. У него возникла идея создания симулятора, который позволял бы разработчику дополнения для него получить полный контроль над физическими процессами, протекающими в подвижном составе. Его работа была замечена энтузиастами, и в коллектив разработчиков Russian Railway Simulator (RRS) влились еще два специалиста – Роман Бирюков и Александр Мищенко. В течение года команда создавала первую версию, официальный релиз которой состоялся 1 сентября 2019 года.

Во-вторых, это открытый кроссплатформенный продукт. В настоящее время гарантируется работа симулятора в системах Windows 7/8/10 а так же в операционках на базе ядра Linux. В сравнении с другими железнодорожными симуляторами, RRS предоставляет пользователю гибкую модульную архитектуру, позволяя расширять функциональные возможности программы. То есть покататься по российской «железке» можно на самых разных компьютерах, а при желании и наличии интереса – можно поучаствовать в создании виртуальных локомотивов и вагонов, новых маршрутов для нее. Глубина проработки новых дополнений ограничивается только знаниями разработчика в области динамики подвижного состава и его систем и навыками программирования на языке C++. Симулятор предоставляет API — прикладной интерфейс программирования, позволяющий расширять симулятор моделями подвижного состава, а так же отдельного оборудования, в частности тормозного.