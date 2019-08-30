Успешно испытан промышленный компьютер для энергетиков на 8-ядерном Эльбрусе



В 2018-2019 годах в нашей стране реализован первый проект разработки и испытаний специализированного компьютера для энергетиков на отечественном многоядерном процессоре «Эльбрус-8С». Об этом сообщили представители предприятия «НИПОМ» и НГТУ имени Алексеева.

Проект начался в 2018 году, когда для использования в российской энергетике были протестированы несколько решений на базе 1-, 4- и 8-ядерных процессоров МЦСТ «Эльбрус». Был сделан выбор в пользу наиболее совершенного серийного российского процессора на 8-ядерном «Эльбрус-8С». После этого была разработана новая конструкция промышленного компьютера в соответствии с требованиями и стандартами микроэлектроники, используемой для цифрового управления на объектах энергетики.

В августе 2019 года действующий образец успешно прошел автономные испытания в АО МЦСТ. Промышленный компьютер продемонстрировал стабильную работу в диапазоне температуры окружающей среды от минус 25 до плюс 55 градусов Цельсия. Стоит особо отметить, что это первое подобное решение, сделанное на новой линейке отечественных процессоров в нашей стране.