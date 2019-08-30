Космическая обсерватория Спектр-РГ успешно запустила второй телескоп

Успешно заработал второй телескоп - немецкий eROSITA на борту космической обсерватории "Спектр-РГ", которая сейчас продолжает полет в точку на расстоянии 1,5 млн км от Земли, где она будет вести многолетние наблюдения.

Ранее мы уже рассказывали о том, как первым по плану включился и начал передавать данные российский рентгеновский зеркальный телескоп ART-XC (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3749). "Спектр-РГ" - несет на борту 2 высокотехнологичных рентгеновских телескопа - из России и Германии. Это совместный проект ученых двух стран.

1) немецкая группа в Институте внеземной физики Общества имени Макса Планка радуется первым космическим рентгеновским квантам, увиденным их телескопом

2) первое научное изображение, полученное со второго телескопа