В России ведется строительство учебно-тренировочного центра проекта Прорыв



В Томской области на Сибирском химическом комбинате с лета 2019 года ведется строительство учебно-тренировочного и информационного центра дирекции опытно-демонстрационного энергокомплекса по плану развития атомного проекта «Прорыв» . Центр будет полностью готов в 2022 году.

«Техносфера. Россия» уже неоднократно рассказывала о развитии Росатомом перспективного проекта «Прорыв», в ходе которого в нашей стране будет введен в строй опытный реактор новейшего типа БРЕСТ-ОД-300. Параллельно с осуществлением этой крупномасштабной многолетней работы необходимо создание учебно-тренировочного и информационного центра (УТИЦ), который будет укомплектован высокотехнологичным оборудованием.

Центр будет включать в себя аналитический тренажер модуля фабрикации/рефабрикации ядерного топлива и модуля переработки отработанного ядерного топлива, полномасштабный тренажер и аналитический тренажер (инженерный симулятор) энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300. Здесь будет организовано 7 лабораторий для отработки технических навыков и 8 классов теоретической подготовки персонала – классы электрических машин и коммутационных аппаратов, изучения химических технологий, гражданской обороны и пожарной безопасности.