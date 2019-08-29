В России оснастят новейшим оборудованием 3 центра дальней космической связи



С 2019 по 2025 год в нашей стране будет выполнена реконструкция с масштабным техническим переоснащением 3 центров космической связи - «Медвежьи Озера» (Московская область), «Калязин» (Тверская область) и «Школьное» (Крым). Указанные пункты создаются для сетевых наземных комплексов управления космическими аппаратами дальнего космоса (НКУ ДКА2025).

Центры получат унифицированное российское оборудование для обеспечения управления полетами перспективных космических аппаратов. В состав его включены унифицированные наземные радиотехнические комплексы, с антенными системами диаметром 32 м, 12 м («Юпитер-М-32», «Юпитер-М-12»). Для обеспечения работы качественного и надежного управления космическими аппаратами предусмотрено создание базовых элементов наземных радиотехнических комплексов Ка-диапазона.

По данным Роскосмоса, сеть наземного комплекса управления космическими аппаратами дальнего космоса предназначена для обеспечения непрерывного и устойчивого управления отечественными и международными космическими аппаратами в дальнем космосе на траекториях полета к Луне, Марсу и другим небесным телам Солнечной системы, работающих в X- и Ка-диапазонах, а также обеспечения проведения фундаментальных научных исследований в дальнем космосе.

Добавим, что один из центров, расположенный в Крыму («Школьное» ) придется построить практически заново. Он был разграблен в начале 2000-х годов, когда полуостров принадлежал Украине (центр связи оказался ненужным бывшей советской союзной республике).