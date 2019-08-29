В России построят 2 новых 245-местных круизных лайнера



Стало известно о запланированной на 2020 год закладке в Санкт-Петербурге сразу двух больших пассажирских судов для круизов по Енисею (Красноярский край). Заказ сформулирован как «два теплохода класса «Антон Чехов».

Теплоходы нового проекта будут перевозить до 245 пассажиров каждый. Стоимость новых российских судов составит около 2,5 млрд рублей за единицу. Не сообщается, какой именно проект будет использован, но стоит напомнить читателям, что до начала 2000-х годов на Енисее использовали 2 четырёхпалубных речных комфортабельных пассажирских теплохода австрийского проекта Q-056 (НА ФОТО), построенных по заказу СССР в Австрии на верфи Österreichische Schiffswerften AG Linz Korneuburg (ÖSWAG) в 1978-79 годах. Два судна под именами «Антон Чехов» и «Лев Толстой» сейчас работают на речных круизах по Волге.

Начавшееся возрождение российского внутреннего туризма и интерес к сибирским маршрутам – стали причиной нового крупного заказа на большие суда. Особенно приятно, что их теперь будут строить в России.