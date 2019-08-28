12 российских Су-34 и 2 Ан-26 отработали полеты с шоссе



В России состоялись учения ВКС, в ходе которых сразу 14 самолетов отработали посадку, заправку и взлет с шоссе. Впервые был испытан новый российский топливозаправщик АТЗ-20, позволяющий заправить самолет менее чем за пять минут, его пропускная способность — 1200 литров в минуту.

В учениях, прошедших в Чистопольском районе Татарстана, был задействован участок автомобильной трассы, на который оперативно прибыли 12 фронтовых бомбардировщиков Су-34, 2 военно-транспортных самолета Ан-26, несколько вертолетов.

Как пояснили российские военные, в ходе учений впервые была применена в полевых условиях автоматизированная система централизованной заправки авиации топливом. В систему входят шесть заправочных агрегатов, насосный модуль в контейнером исполнении и группа резервуаров вместимостью 400 кубометров. Пропускная способность каждой заправочной станции — более 500 литров в минуту, что позволяет заправлять одновременно шесть самолетов менее чем за 10 минут.



Также впервые был испытан перспективный топливозаправщик АТЗ-20, позволяющий заправить самолет менее чем за пять минут, его пропускная способность — 1200 литров в минуту. Новый заправщик может одновременно заправлять сразу до 24 самолетов. Это, по расчетам военных, в 15 раз сокращает время подготовки самолета к вылету.

Также в ходе учений было отработано отражение атаки беспилотников на место временного базирования авиационного соединения и действия в случае повреждения противником участка автомагистрали.