В Омске открылся Рембат-2019 (ФОТО)



На полигоне Омского инженерного автобронетанкового института (Филиал федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования ВА МТО им. Генерала армии А.В. Хрулева) 4 августа стартовал Рембат-2019. Это состязания военных инженеров, которые в этом году прибыли в сибирский город из 8 стран.

Кроме непосредственно соревнований, длящихся в течение недели - до 10 августа, на мероприятии развернута выставка военной техники и продукции ВПК - всё в открытом доступе. Особое место в экспозиции занимают грузовики легендарной марки "УРАЛ" - в этом году завод в Миассе отмечает свое 75-летие. В Омске кроме известных военных "классических" "Уралов" представлены новейшие бронированные "Торнадо-У", недавно запущенные в серийное производство после государственных испытаний. Нашлось место и исторической технике: показаны на ходу Т-34, БТР-40 и "полуторка":































