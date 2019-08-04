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04.08.2019

В Омске открылся Рембат-2019 (ФОТО)

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На полигоне Омского инженерного автобронетанкового института (Филиал федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования ВА МТО им. Генерала армии А.В. Хрулева) 4 августа стартовал Рембат-2019. Это состязания военных инженеров, которые в этом году прибыли в сибирский город из 8 стран.

Кроме непосредственно соревнований, длящихся в течение недели - до 10 августа, на мероприятии развернута выставка военной техники и продукции ВПК - всё в открытом доступе. Особое место в экспозиции занимают грузовики легендарной марки "УРАЛ" - в этом году завод в Миассе отмечает свое 75-летие. В Омске кроме известных военных "классических" "Уралов" представлены новейшие бронированные "Торнадо-У", недавно запущенные в серийное производство после государственных испытаний. Нашлось место и исторической технике: показаны на ходу Т-34, БТР-40 и "полуторка":

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Тэги: 
Рембат-2019
Омск
омский автобронетанковый институт
военные инженеры
БРЭМ-80
Т-80У
Т-72Б3
Т-90
БТР-МДМ
БМД-4М
БМД-2
Т-34
АрмИ-2019
Омсктрансмаш
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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