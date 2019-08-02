Российская космическая обсерватория Спектр-РГ успешно начала передачу научных данных



Находящаяся уже в 1,1 млн км от Земли новейшая обсерватория Спектр-РГ передает первые снимки с бортового телескопа ART-XC. Ранее первые данные успешно передал детектор URD28 одной из зеркальных систем телескопа.

Космический аппарат с 13 июля находится в полете к заданной точке в 1,5 млн километрах от нашей планеты, где он будет вести наблюдения в течение 6,5 лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества. Ожидается, что свой полет обсерватория завершит в октябре, заняв заданную позицию в точке L2. С 3 ноября 2019 года запланирован выход на полный рабочий режим.

«Спектр-РГ» состоит из базового модуля служебных систем на основе многоцелевого служебного модуля «Навигатор», комплекса научной аппаратуры и адаптера. Обсерватория включает два уникальных рентгеновских зеркальных телескопа: российского ART-XC и германского eROSITA, работающих по принципу рентгеновской оптики косого падения.



Первые изображения с российского телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории «Спектр-РГ». На снимке, сделанном 30 июля 2019 года, показан яркий рентгеновский пульсар Центавр X-3 (Cen X-3)

ART-XC изготовлен Институтом космических исследований Российской Академии наук совместно с Российским Федеральным ядерным центром (город Саров). Он состоит из 7 зеркальных модулей по 28 зеркальных оболочек в каждом. Одной из главных задач этого оборудования является составление глубокой «карты» всего неба в диапазоне энергий 5–11 кэВ и карты областей полюсов эклиптики в диапазоне энергий 5–30 кэВ.

Немецкая eROSITA создана в Институте внеземной физики Общества имени Макса Планка (Германия), этот рентгеновский телескоп также состоит из 7 модулей (но по 54 оболочки в каждом) и позволяет впервые провести обзор всего неба в диапазоне энергий 0.5-10 кэВ с беспрецедентным спектральным и угловым разрешениями.