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01.08.2019

Дебют бронемашины Тайфун-ПВО на шасси К-4386 (ФОТО)

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Одной из новинок V Армейских международных игр стал бронеавтомобиль К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО». Два таких броневика прибыли со своими российскими экипажами в Китай на конкурс "Чистое небо-2019". Что это за техника?

К-4386-ПВО представляет модификацию разработанного в Набережных Челнах на предприятии «Ремдизель» броневика Камаз-4386 «Тайфун». Новая версия оснащена двигателем повышенной мощности, 9-ступенчатой КПП и весит чуть более 14 тонн. Дальность хода составляет до 1200 км, а максимальная скорость бронемашины превышает 100 км/ч. В случае поражения бронированного лобового стекла имеются 5 видеокамер, обеспечивающих круговой обзор экипажу и водителю машины.
Вооружен «Тайфун-ПВО» 12,7-мм пулеметом и переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). Экипаж включает в себя водителя, командира расчета зенитчиков и 3 бойцов под его командованием.

Новая машина вызвала большой интерес китайской стороны и уже стала героем новостных сюжетов некоторых местных СМИ:
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Тэги: 
К-4386
К-4386-ПВО
Тайфун-ПВО
КамАЗ-4386
Ремдизель
Набережные Челны
ПЗРК
ПВО
Китай
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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