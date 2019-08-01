Дебют бронемашины Тайфун-ПВО на шасси К-4386 (ФОТО)



Одной из новинок V Армейских международных игр стал бронеавтомобиль К-4386-ПВО «Тайфун-ПВО». Два таких броневика прибыли со своими российскими экипажами в Китай на конкурс "Чистое небо-2019". Что это за техника?

К-4386-ПВО представляет модификацию разработанного в Набережных Челнах на предприятии «Ремдизель» броневика Камаз-4386 «Тайфун». Новая версия оснащена двигателем повышенной мощности, 9-ступенчатой КПП и весит чуть более 14 тонн. Дальность хода составляет до 1200 км, а максимальная скорость бронемашины превышает 100 км/ч. В случае поражения бронированного лобового стекла имеются 5 видеокамер, обеспечивающих круговой обзор экипажу и водителю машины.

Вооружен «Тайфун-ПВО» 12,7-мм пулеметом и переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). Экипаж включает в себя водителя, командира расчета зенитчиков и 3 бойцов под его командованием.

Новая машина вызвала большой интерес китайской стороны и уже стала героем новостных сюжетов некоторых местных СМИ:







