В России ввели в строй первую очередь самого мощного ЦОДа



Ростелеком сообщил о вводе в строй первой очереди самого большого в стране центра обработки данных (ЦОД) в рамках проекта «Менделеев», использующего электроэнергию Калининской атомной электростанции. Дата-центр расположен на площадке АЭС, подведенная мощность составляет 48 МВт, а каждое из 3 зданий первой очереди имеет площадь более 11000 квадратных метров.

Проектная мощность первой очереди ЦОД, получившего название «Удомля» в честь города, где расположена Калининская атомная электростанция, составляет 4800 стоек, из которых 4000 будет использовать Ростелеком, а оставшиеся 800 – Росатом для своих нужд. Сейчас в новом ЦОДе уже устанавливается клиентское оборудование. Самый крупный дата-центр в России построен российскими атомщиками и передан в аренду Ростелекому на 30 лет. Российские атомщики сообщают, что площадкой для построения следующего ЦОДа, возможно, станет Кольская АЭС.

На базе ЦОДа в Удомле планируется предоставлять весь спектр услуг коммерческих дата-центров. Это традиционные услуги размещения оборудования, включая аренду индивидуального аппаратного зала, а также контейнерное размещение. Кроме того, планируется предложить облачные сервисы (в первую очередь, IaaS), организацию резервных ЦОДов, сервисы информационной безопасности и пр. Построение ЦОДа в Удомле – первый шаг проекта «Менделеев», предполагающего создание целой сети национальных ЦОДов на площадках рядом с АЭС. Цель этого проекта – обеспечение высокой физической и информационной безопасности критически важных данных клиентов, связанных с национальными интересами.