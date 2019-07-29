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29.07.2019

Новая российская технология очистки дна водоемов от нефти успешно прошла испытания

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Разработанная учеными Биологического института Томского государственного университета современная технология «Аэрощуп» подтвердила свою эффективность в ходе испытаний в одном из районов нефтедобычи в Западной Сибири. Теперь ее можно внедрять везде, где это необходимо.

Как известно, сегодня для очистки донных отложений рек и озер от нефти сегодня используют либо различные химические препараты, либо вынимают загрязненный грунт. В Томске предложили другую схему, основанную на принципе флотации. Устройство собирает нефть со дна за счет молекулярного прилипания нефтяных углеводородов к границе двух фаз — воздуха и жидкости. В ходе тестов на загрязненном еще много лет назад озере «Аэрощуп» показал отличные результаты, сократив в 50 раз концентрацию нефти в водоеме. Особо отмечено полное отсутствие вредного влияния технологии на природу.

Тэги: 
Аэрощуп
Томск
экология
очистка водоемов от загрязнения
Томский государственный университет
принцип флотации
Биологический институт ТГУ
Роспрриродназдор
Разделы: 
Научные разработки

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