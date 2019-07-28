Российские военные протестировали возможности высокоскоростной защищенной передачи данных



Российская армия сообщила об успешных испытаниях закрытой системы цифровой связи для военных: обмен данными со скоростью 300 Мбит/с выполнялся между двумя мобильными телекоммуникационными комплексами с использованием спутникового канала, находившимися примерно в 2000 км друг от друга.

Видеотрансляции высокого качества шифровались с использованием высокоскоростного криптомаршрутизатора «Никель». В процессе были задействованы комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС и станция космической связи Р-438-Н «Белозер». Испытания подтвердили работоспособность и высокую защищенность системы, созданной для нужд Российской армии. Также отмечено, что протестированная мобильная система высокоскоростной защищенной передачи данных не сопрягается с имеющимися гражданскими сетями и полностью автономна от таких сетей.

Добавим, что МК ЗВКС - это модернизированный «Многофункциональный мобильный комплект защищённой видеоконференцсвязи». Он состоит на вооружении Российской армии и разработан компанией «Систематика». МКС – это «Многофункциональный комплекс связи», созданный тем же предприятием. Он предназначен для предоставления услуг связи должностным лицам пунктов управления оперативно-стратегического звена управления, оперативного звена управления и тактического звена управления при выполнении ими задач в стационарных и полевых условиях с привязкой их рабочих мест к фиксированным и полевым каналам передачи данных, а также при их отсутствии – к спутниковым каналам связи, радиорелейным каналам связи и к широкополосным каналам передачи данных. Оба комплекса передают данные как по открытым каналам передачи данных, так и по закрытым.

Все передаваемые данные были полностью засекречены мобильными комплексами «Никель». Этот высокоскоростной криптомаршрутизатор позволяет создавать защищенные сети для передачи информации и шифровать любую потоковую информацию. В мобильном варианте аппаратная часть «Никеля-4» размещается в бронированном фургоне на шасси «КамАЗа». Программное обеспечение «Никеля-4» поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи. Комплекс создает более сотни закрытых каналов с большой пропускной способностью.

Также в Минобороны заявили, что: в перспективе такие линии связи позволят передавать практически любой объем информации по всей территории страны, подобные сети могут быть использованы в зонах чрезвычайных ситуаций, где возникают проблемы с мобильной связью и интернетом, главной задачей подобных каналов связи станет передача и обработка данных для систем автоматизированного и боевого управления, что позволит штабу в режиме реального времени получать необходимую информацию с поля боя.

В нынешнем году Вооруженные силы РФ приступили к созданию собственной закрытой системы обмена цифровой информацией. Она получила название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019-го, а полностью сеть будет готова через два года.