Новые российские боевые вертолеты для Узбекистана



На Ростовском вертолетном заводе (Роствертол) поднялся в небо первый из 12 заказанных узбекскими военными боевых вертолетов Ми-35М (модернизированная версия легендарного Ми-24). Предприятие должно передать заказчику все машины в 2019-2020 годах.

Ми-35М (экспортный обновленный Ми-24ВМ находится в производстве с 2005 года) успешно поставляется на экспорт в различные страны мира. Так, в январе 2019 года 7 таких новых машин закупили ВВС Сербии, Ми-35М уже поступили в армию Пакистана, Казахстана, Ирака, Венесуэлы, Азербайджана. Российские ВКС располагают более 60 Ми-24ВМ новой постройки – поставки продолжаются.

Ми-35М имеет неубирающиеся шасси, что обеспечивает энергопоглощение при падении, на машине установлен новый автомат перекоса, используются винты от Ми-28 с использованием композитных материалов. Вертолет оснащен российскими двигателями ВК-2500-II производства компании «Климов», которые позволяют ему развивать скорость до 300 км/ч. Внутри кабины 11-тонного Ми-35М – современное цифровое радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее полеты и ведение боя в любое время суток. Основное вооружение вертолета составляет 23-мм 2-ствольная пушка и до 1,5 тонн различных видов ракет и других боеприпасов.