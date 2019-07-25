Российские ученые создали программное обеспечение нового типа для промышленных роботов



В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) совместно с коллегами из Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) создали инновационную систему управления интеллектуальными промышленными роботами. Что это за разработка?

Как известно, в условиях производственного цеха при сканировании деталей очень часто возникают значимые дефекты в облаках точек, из которых машина строит 3D-модели. Причин может быть много: блики, искажения и т.п. В результате машина не может корректно распознать и обработать деталь. Разработчики из ДВФУ предложили решение этой задачи, позволяющее роботу автоматически обнаруживать такие дефекты и проводить повторное сканирование участков детали, которые плохо отобразились.

Создателям удалось уйти от ресурсоёмкого процесса обработки больших массивов информации, из которых состоят 3D-образы. Новое российское ПО работает быстро, системно и позволяет получать высококачественные модели объектов, и, в конце концов, проводить их высококачественную обработку. Высокая скорость обработки информации достигается за счёт специального набора математических методов, который и был реализован в компьютерной программе. Математический аппарат работает с объёмным массивом точек, из которых состоит 3D-образ, раскладывает его на плоскости, после чего быстро проводит вычисление возможных недочётов сканирования.

Добавим, что сейчас во Владивостоке уже готовят к показу первый образец промышленного робота, использующего созданное учеными программное обеспечение. Разработка выполнена при поддержке Правительства Российской Федерации и Российского фонда фундаментальных исследований.