Транснефть – Западная Сибирь завершила гидравлические испытания двух резервуаров на ЛПДС «Сокур»



Предприятие «Транснефть – Западная Сибирь», входящее в единую государственную систему нефтепроводов ПАО "Транснефть", выполнило гидравлические испытания двух новых построенных резервуаров вертикальных стальных (РВС) № 105 и № 106 на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Сокур» Новосибирского районного нефтепроводного управления.

Резервуары для хранения дизельного топлива возведены в рамках реализации комплексной программы реконструкции площадочных объектов ЛПДС «Сокур». Строительно–монтажные работы начались в ноябре 2018 года. Были разработаны котлованы, проведено устройство фундамента, гидрофобного слоя, выполнен монтаж металлоконструкций днища, стенок резервуара и крыши.

Гидравлические испытания резервуаров проводятся с целью проверки смонтированных металлоконструкций на герметичность, прочность и устойчивость. В соответствии с утвержденной программой резервуары были выдержаны под испытательной нагрузкой в течение 72 часов. По итогам обмера и осмотра конструкций днища, стенок, крыши резервуаров течи не было обнаружено. Уровень воды в период проведения гидравлических испытаний не понизился, осадка основания и фундамента стабилизировалась. РВС №105 и №106 были признаны годными для эксплуатации.

Комплексная программа реконструкции площадочных объектов ЛПДС «Сокур» предусматривает строительство новых резервуаров, взамен существующих в виду выработки последними эксплуатационного ресурса. На сегодняшний день на площадке производственного объекта ведется строительство еще пяти резервуаров вертикальных стальных. По своим параметрам возводимые резервуары отвечают последним техническим требованиям и высоким стандартам промышленной и экологической безопасности.