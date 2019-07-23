В России создан первый светофор с лазерным проектором



Специалисты Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) разработали и собрали первый опытный образец светофора нового типа с оригинальным лазерным блоком, проецирующим в воздухе заградительный сигнал для водителей. В тумане и темноте такое устройство позволит предупредить о пешеходном переходе за 200 метров.

Как говорят разработчики, российский противотуманный лазерный светофор оснащен различными дополнительными модулями, которые расширяют его функционал. В их числе – устройство видеоаналитики с камерой, модуль метеостанции и экологический датчик параметров окружающей среды, точка доступа Wi-Fi, а также система оценки обледенения дорожного покрытия – за счет отражения посылаемых ИК-лучей от поверхности. Устройство отвечает всем современным требованиям цифровых систем «умного города», создающимся в России и в ряде других развитых стран мира. При этом разработчик, известное предприятие российского ВПК, отмечает высокую надежность и ремонтопригодность своей новинки благодаря модульной конструкции. На то, чтобы добавить или заменить какой-то модуль, требуется всего несколько минут.

Основная задача таких светофоров – снизить число дорожно-транспортных происшествий, которых в России особенно много фиксируется именно на регулируемых пешеходных переходах.