Российские комплексы беспилотного вождения установят на 800 комбайнах холдинга Русагро



Разработанные отечественной компанией «Когнитивные технологии» (Cognitive Technologies) системы автономного управления сельхозмашинами Cognitive Agro Pilot с блоком «Агродроид» начинают внедрять в одном из крупных российских агрохолдингов «Русагро». Первым пилотным регионом в проекте стали поля предприятия в Белгородской области.

Всего в проекте будут задействованы почти 800 комбайнов, которыми сегодня располагает «Русагро» для работы на 665000 гектарах посевных площадей. Как сообщают разработчики, используемая система автономного управления зерноуборочным комбайном обеспечит автоматическое управление его движением: по кромке поля (скошенной культуры, обработанной земли); по рядку культуры (форма высадки отдельных культур: кукурузы, подсолнечника, сои и т.п.); по валку (скошенная и сложенная в ряд с/х культура). А также определение препятствий на пути следования техники и оповещение оператора при возникновении препятствий на маршруте или при уходе с/х техники с маршрута посредством ручного управления механизатором. Система может быть установлена на комбайнах любой марки.

По данным компании «Когнитивные технологии», в основе разработанного комплекса лежит «модифицированная под агротехнические задачи конволюционная нейронная сеть глубокого обучения». Она обеспечивает безопасную работу автопилоту в любых погодных условиях, при любой освещенности. Использование системы позволяет сократить потери зерна при уборке до двух раз. Российская разработка принципиально отличается от дорогостоящих западных аналогов, которые используют лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля и стереокамеры для работы по валку. Наши инженеры смогли создать такую систему компьютерного зрения, которая позволяет с одной видеокамерой достичь аналогичных результатов, что и ведущие западные бренды с тремя – четырьмя сенсорами. По оценкам компании, это позволяет снизить стоимость решения в три-четыре раза по сравнению с зарубежными конкурентами.

Отказ от полного использования водителей на данном этапе не произойдет, но теперь он станет оператором процесса уборки урожая: задача человека в кабине комбайна будет сосредоточиться на управлении большим количеством других параметров технологического процесса уборки урожая, такими как угол наклона жатки, настройки процесса обмолота, очистки зерна и т.д.