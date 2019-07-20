Российские ВКС получили очередные 3 новых истребителя Су-35С



В 90-й истребительный авиаполк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО, базирующийся в Тверской области, прибыли три серийных сверхманевренных многофункциональных истребителя Су-35С.

Машины выпущены на заводе в Комсомольске-на-Амуре по гособоронзаказу на 2019 год. В прошлом году тот же полк получил 6 новых аналогичных самолетов, став четвертой по счету частью в России, эксплуатирующей серийные Су-35С.

Добавим, что суммарно количество поступивших на вооружение ВКС России Су-35С превысило 80 единиц – поставки истребителей нашим военным идут с 2012 года, сейчас машины относятся к госконтракту 2015 года на 50 Су-35С. Кроме России «тридцать пятые» поставлялись только в Китай в количестве 24 экземпляров – в экспортной модификации в 2016-2018 годах. На момент начала выпуска новейших серийных Су-57 – Су-35С является самым мощным серийным отечественным истребителем.