В России самый дешевый безлимитный интернет среди развитых стран



По результатам исследования тарифов на услугу мобильного интернета в 50 странах мира были проанализированы тарифные предложения 136 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта в российских рублях. Впервые были зафиксирована и стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом. Наиболее дешевый безлимитный мобильный интернет оказался в России, а в рейтинге стоимости 1 гигабайта данных наша страна заняла 4-е место, улучшив свои показатели по сравнению с 2018 годом, - сообщает Информационно-аналитическое агентство Content Review.

Как сообщает источник, получены следующие данные:

- средняя мировая стоимость 1 гигабайта мобильного интернета составила 195,5 рубля, в России – 37,9 рубля (269,3 и 55,5 рубля в декабре 2018 года соответственно)

- средняя мировая стоимость тарифа с безлимитным мобильным интернетом составила 2791,8 рубля в месяц

- Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом (см. график 1), соответствующие тарифы присутствуют в 26 из 50 стран, рассматривавшихся в ходе исследования

- Россия вошла в пятерку стран с самым дешевым мобильным интернетом, переместившись на 4 место (см. график 2)

График 1. Стоимость тарифов с безлимитным интернетом, в рублях:



График 2. Стоимость одного гигабайта, в рублях:



Также в исследовании сделаны выводы, что на стоимость 1 гигабайта влияют следующие факторы:

- увеличение пакетов мобильного трафика с одновременным снижением их стоимости

- введение безлимитных тарифов

- волатильность национальных валют

- конкуренция на рынке

- размер страны

- доступность 5G

Интересно, что для расчета стоимости гигабайта брались тарифы и опции с включенным трафиком с ориентиром на 10 гигабайт. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах использовалось среднее значение стоимости гигабайта, переведенная в рубли по курсу ЦБ РФ на 24 июня 2019 года. Список стран не менялся с 2016 года, когда была выпущено первое исследование, и отражает топ-стран по размеру ВВП. Исключение составляет Венесуэла, которую из-за продолжительного финансового кризиса в конце 2019 года заменила Румыния.

«У операторов во всем мире стало заметно разделение тарифов на три группы: для старшего поколения с пакетом до 6-7 гигабайт, для молодежи с пакетом от 15-20 гигабайт и для гипервключенных абонентов с безлимитным интернетом. Операторы стали запускать тарифы с безлимитным интернетом, однако лишь в нескольких странах их можно назвать доступными, Россия – лидер среди развитых стран по доступности безлимитных тарифов. Примечательно, что запуск новых сетей стандарта 5G подталкивает операторов к запуску безлимитных тарифов, но с высоким размером абонентской платы», - пояснил Сергей Половников, руководитель ContentReview и автор исследования.

Стоит добавить, что в 2019 году безлимитные тарифы появились в половине стран, вошедших в исследование. При этом «безлимитность» ограничивается чаще по скорости доступа и качеству работы стриминговых сервисов, чем по количеству трафика, доступного на максимальной скорости. Раздача интернета на тарифах с безлимитным трафиком практически везде ограничена и предоставляется за дополнительную плату. В большинстве стран мира, рассматриваемых в исследовании, операторы предлагают абонентам опции, отменяющие тарификацию трафика на ряд приложений (соцмедиа, видео и т.д.). Деление на «дневной» и «ночной» трафик уходит в прошлое, но присутствует в азиатских странах. В ряде стран сайты операторов уже предлагают услуги 5G, однако их стоимость зачастую выше, чем в LTE/3G.