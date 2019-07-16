Количество подключенных к ЭРА-ГЛОНАСС автомобилей превысило 4 миллиона!



Продолжается рост числа подключенных автомашин к государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Сейчас он в среднем составляет более 4000 единиц в день и суммарно количество автотранспорта с установленным модулем системы превысило отметку в 4 миллиона!

Российская глобальная государственная система «ЭРА-ГЛОНАСС» за четыре с половиной года полномасштабной эксплуатации получает всё большее распространение на транспорте. За это время российская система стала стандартом безопасности автомобилистов: это инструмент, позволяющий спасать жизнь и сохранять здоровье автовладельцев и пассажиров.

Сейчас контактный центр системы обрабатывает уже в среднем 11600 вызовов в сутки. В основном, это информация о дорожно-транспортных и иных происшествиях и передача данных в экстренные оперативные службы. По состоянию на 15 июля 2019 года из более чем 3,4 миллионов вызовов потребовали реагирования экстренных оперативных служб - 40,5 тысяч. Причем 24116 вызовов были осуществлены в автоматическом режиме - в результате ДТП с сильными повреждениями автомобиля.