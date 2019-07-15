Российские военные выставят в этом году на танковый биатлон Т-80УЕ-1



На всемирно знаменитом соревновании экипажей боевых танков в подмосковном Алабино в 2019 году впервые выступят экипажи на модернизированной версии Т-80 – Т-80УЕ-1 с 1250-сильной газотурбиной. Ранее на танковом биатлоне можно было увидеть дизельные Т-72Б3. Что представляет собой Т-80УЕ-1?

Начнем с того, что 47-тонный Т-80УЕ-1 по данным различных российских специализированных блогов и сайтов бронетанковой тематики, это разработанный более 10 лет назад Специальным конструкторском бюро транспортного машиностроения - АО «Спецмаш» (Санкт-Петербург) вариант модернизации танка «Объект 219АС-1» «с использованием шасси Т-80БВ и боевого отделения Т-80УД, прошедших капитальный ремонт и оснащённых комплексом управляемого оружия». В ходе модернизации машина под обозначением УЕ-1 получила 1250-сильный газотурбинный двигатель ГТД-1250Г-1 с гидрообъемной передачей и системой автоматического управления режимом работы. Сообщалось, что эта версия силовой установки позволила серьезно повысить управляемость танка и его маневренность. Также на Т-80УЕ-1 заменено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая версия пушки 125-мм пушки 2А46 – 2А46М-4 с увеличенной дальностью стрельбы, использован комплекс активной защиты Т08-А5.

Количество танков, модернизированных в указанный вариант, пока официально не приводилось. Вместе с тем, известно, что премьерное выступление российской команды на Т-80УЕ-1 на Танковом биатлоне-2019 выполнят экипажи из 423-го гвардейского Ямпольского полка 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. На серьезные соревнования такого рода опытные образцы не выставляют, а значит, машина уже освоена российскими танкистами и имеется на вооружении.

Особо стоит отметить, что на Т-80УЕ-1 выступят необычные экипажи. Они впервые состоят из девушек, прошедших подготовку в окружном учебном центре по подготовке младших специалистов для Сухопутных войск России, расположенном в городе Коврове. Женские танковые экипажи на «восьмидесятках» станут настоящей премьерой ежегодного мероприятия с международным участием.