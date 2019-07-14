В России запустили в производство трактор К-7 нового поколения



Петербургский тракторный завод (дочернее предприятие «Кировского завода») 12 июля 2019 года запустил в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов «Кировец» К-7 шарнирно-сочлененной компоновки мощностью от 300 до 435 л. с.

Как сообщили представители завода, новая платформа модельной линейки К-7 существенно улучшена по всем направлениям. Трансмиссионная группа объединила новые усиленные ведущие мосты Т-400 и автоматизированную коробку передач Т5 (собственной разработки) с оптимизированным рядом передач и приводом гидравлических насосов. На новых тракторах появится новое поколение системы управления КОМАНДПОСТ, включающее алгоритмы, защищающие трансмиссию от ошибочных действий оператора.

Тракторы оснащены колесами с шинами увеличенного диаметра, это позволит максимально эффективно реализовать тяговый потенциал, работать с более тяжелыми агрегатами, а также повысить урожайность за счет снижения давления на почву.

Специально для новой линейки тракторов «Кировец» Тутаевский моторный завод в конструкцию дизелей ТМЗ внес более двадцати изменений для повышения надежности и продления безотказной работы.

С целью улучшения потребительских качеств разработан новый дизайн. Новая форма капота улучшила обзорность. Кабина стала просторнее, повысилось удобство обслуживания блока коммутации электрооборудования трактора. Шумоизоляция кабины теперь на уровне лучших образцов мирового тракторостроения.

Примененная система дистанционного мониторинга ОМНИКОММ может использоваться как самостоятельное решение или интегрироваться в комплексную ERP-систему управления агропредприятием. Специально для тракторов «Кировец» разработана система гидравлического автопилотирования ТРИМБЛ, в том числе она может поставляться в ISOBUS-совместимом варианте для управления соответствующими данному стандарту сельхозагрегатами.