Юрий Борисов: Диверсификация – это жизненная необходимость

На недавней сессии форума «Иннопром – 2019», посвящённой диверсификации, разговор на самом деле был откровенным, но касался он не только кредитов и обнажил целый ряд проблем. Юрий Борисов подробно рассказал о том, для чего нужна диверсификация ОПК, в чём и как государство собирается помогать оборонщикам, а что зависит от них самих.

Насущная тема

«Опыт диверсификации в стране уже имеется, и в большей степени – отрицательный», – начал своё выступление Юрий Борисов. По его словам, тема диверсификации – не надуманная, а насущная, и привела к постановке этой задачи жизненная необходимость. Несмотря на то, что госпрограмма вооружений сохранит свои объёмы до конца 2027 года, войска постепенно насыщаются современными видами оружия, и необходимость в массовых закупках отпадает, сообщил Борисов.

Конечно, в разных сферах оборонки ситуация различается. Скажем, в боевой авиации насыщение уже практически достигнуто, а поставки оборудования в сухопутные войска будут идти полным ходом ещё два-три года. Но общая картина ясна: если армия не нуждается в продукции оборонных предприятий, остаются два пути: либо экспорт вооружений, либо выход на рынок гражданской продукции. Как отметил Борисов, на рынке вооружений «очень много политики», и в условиях санкционного режима основная задача не нарастить, а сохранить существующие объёмы экспорта. «Сегодня мы вторые по экспорту вооружений, и задача – сохранить объёмы, это уже было бы хорошо», – отметил вице-премьер. Работа в этом направлении ведётся, в том числе прорабатываются вопросы о выводе на рынок новых модельных рядов взамен существующих образцов. Однако основные резервы в дальнейшем развитии отечественной оборонки, по мнению Борисова, лежат всё-таки в освоении гражданских рынков – как внутреннего, так и внешнего.

Как сообщил зампред ВЭБ Андрей Клепач, по итогам прошлого года сокращение производства продукции оборонного назначения в ОПК уже произошло, а рост гражданского сектора пока не позволяет компенсировать это падение. Согласно поставленной президентом задаче, доля гражданской продукции российской оборонки должна к 2025 году составить 30 процентов, к 2030 году – 50 процентов. По словам Юрия Борисова, в 2018 году уровень диверсификации российской оборонки достиг 20,9 процента. «Динамика неплохая, но это эффект низкой базы, – пояснил Борисов. – Каждый следующий процент будет доставаться нам с кровью».

Вице-премьер уверен, что решать задачу нужно комплексно – совершенствовать законодательство, разворачивать меры финансовой поддержки, а также обеспечивать более тесное взаимодействие потенциальных заказчиков и исполнителей. Например, в части реализации нацпроектов и инвестиционных программ крупных естественных монополий, по мнению Борисова, необходимо «серьёзное администрирование с целью формирования ёмкого заказа по аналогии с ГОЗ».

Быть или не быть квоте для отечественных поставщиков?

Вице-премьер отметил, что для начала было бы неплохо познакомить потенциальных покупателей с продукцией ОПК, а оборонщиков – с запросами потенциальных заказчиков. Работа в этом направлении ведётся с прошлого года: федеральные ведомства, ответственные за реализацию нацпроектов, собирают требования к продукции, которая потребуется «при раскассации мероприятий нацпроектов», а предприятия ОПК представили перечни своей продукции по различным направлениям – образование, здоровье и так далее. Сейчас эти перечни, по словам Борисова, включают в себя более 6000 позиций. Задумка хорошая: при проведении конкурсных процедур можно давать ценовые преференции отечественным производителям. Но, как посетовал вице-премьер, «что греха таить, конкурсные процедуры часто затачиваются под конкретного поставщика, и никакие перечни тут не помогут». Замкнутый круг?

Юрий Борисов сообщил, что сейчас активно обсуждается идея о внесении изменений в закон о госзакупках ФЗ-44 с тем, чтобы в явном виде обозначить в нём квоту на закупку продукции отечественных предприятий. Эта идея, безусловно, несёт в себе очевидные риски. Во-первых, можно таким образом получить монополистов, которые будут устанавливать какие угодно цены. Во-вторых, отечественная продукция может быть недостаточно качественной. С другой стороны, закупка продукции западных компаний – это, по мнению Борисова, очередной путь к тому, чтобы сесть на иглу: технику придётся обслуживать, потом модернизировать, а отечественные производители на этот рынок так и не выйдут. «Наша задача – обойти риски и превратить квотирование в простую, но действенную норму», – объяснил вице-премьер.

По дальнейшим выступлениям было видно, что в аудитории есть как сторонники, так и противники подобной меры. Скажем, замминистра экономического развития Азер Талыбов заявил, что квотирование может «деформировать рынок», в то время как задача Минэкономразвития – следить за тем, чтобы на честном рынке сохранялась конкуренция, поскольку без борьбы за спрос выпускать конкурентную продукцию никто не будет. «Но мы понимаем, что без специальных мер поддержки предприятий ОПК добиться результата в диверсификации будет невозможно», – признал чиновник. Он предложил, к примеру, обязать крупные госкорпорации закупать продукцию ОПК, «поставив им задачи по закупке соответствующей техники на уровне KPI». А вот производители уверены, что квотирование – при его продуманной реализации – могло бы существенно поддержать российских производителей.

Как заметил индустриальный директор Ростеха Сергей Сахненко, эту меру можно вводить не навсегда, а лишь на период, когда она действительно нужна. «Просим установить для заказчиков квоту включающую закупку отечественных товаров, – обратился Сахненко к Юрию Борисову. – Завтра мы можем от неё отказаться, но сегодня это вынужденная мера, она нужна, это важно». Как отметил Юрий Борисов, квоту можно давать тем, кто способен делать продукцию, полностью удовлетворяющую потребительским характеристикам, но не вписывается в конкурсы по цене. Вице-премьер попросил Союз машиностроителей России как «единственный институт в машиностроении, объединяющий интересы заказчика и подрядчика» собрать консолидированное мнение потребителей и изготовителей продукции по поводу возможного квотирования. С другой стороны, Военно-промышленная комиссия сейчас опрашивает руководителей субъектов РФ, где находятся предприятия ОПК. Мнения будут собраны к сентябрьскому заседанию Военно-промышленной комиссии, где будет обсуждаться этот вопрос. «С этих позиций мы будем уже беседовать с коллегами из Минфина и Федеральной антимонопольной службы, сегодня они основные оппоненты по этому вопросу», – пояснил Юрий Борисов.

У ОПК долги, у Сбербанка – прибыль

Юрий Борисов остановился на одном из важнейших аспектов диверсификации. В ситуации с госзаказом государство оплачивает весь процесс создания продукции «полным рублём». То есть вся цепочка от фундаментальных и поисковых научных работ до серийного производства оплачивается. Когда предприятие вынуждено действовать самостоятельно, всё по-другому: продукция создаётся либо на собственные средства компании, либо за привлечённые деньги. Собственных средств у предприятий ОПК, мягко говоря, не так уж и много. Если на входе рентабельность составляет, по оценке Борисова, около 20 процентов, то к выходу, учитывая длительный цикл, это всего лишь 3-5 процентов.

Другая проблема – серьёзная закредитованность оборонных предприятий. «По нашим подсчётам, сегодня кредитный портфель предприятий ОПК в среднем 2,2 трлн рублей, – сообщил Борисов. – По нынешним процентным ставкам объём средств, необходимых для уплаты процентов, составляет около 200 млрд рублей, и эта цифра «бьётся» с плановой прибылью предприятий ОПК». «Возможности опереться на внутренние источники, на самые действенные источники, на собственные деньги, у предприятий ОПК практически нет, – подытожил Борисов. – Необходимо что-то на этот счёт делать». Вице-премьер отметил, что Сбербанк при этом получает прибыли. «Промышленный сектор, который производит продукцию, живет впроголодь, обслуживая финансовые институты, – обрисовал проблему Борисов. – А финансовые институты, которые ничего не производят, у нас имеют прибыль в разы больше, чем производитель. Есть предмет, над чем подумать». Юрий Борисов сообщил, что с предложениями о «расчистке кредитного портфеля» он уже обращался к президенту. Дело в том, что примерно треть от объёма кредитов уходит на обслуживание процентов, при этом понятно, что «основное тело кредита абсолютно точно никогда уже не будет погашено». В такой ситуации государство может либо «списать» долги, либо провести докапитализацию предприятий. По оценке Борисова, если будет реструктурирована треть кредитов, то есть около 700 млрд рублей, одна только экономия на процентах составит 70 млрд рублей, которые могли бы быть инвестированы в процессы диверсификации. Этот вопрос также будет рассматриваться на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре текущего года.

Не квотой единой. О преференциях и желании учиться

Гендиректор Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков напомнил, что одна из важнейших причин провала конверсии 1990-х – «экономическая среда, в которой производилась эта конверсия. «Чтобы не повторить ошибок 1990-х, нужны подготовка, инвестиции, особые компетенции в выборе направлений конверсии, а также государственная политика – бюджетная, кредитная, налоговая», – считает эксперт. Сегодня для оборонных предприятий есть целый ряд мер поддержки – например, субсидии, льготные займы Фонда развития промышленности, льготные кредиты от опорного банка ОПК – Промсвязьбанка.

Как сообщил Юрий Борисов, первые 37 миллиардов рублей уже закредитованы оборонным предприятиям под 6,5 процентов, что представляет собой весьма неплохую ставку (в среднем по стране – 10 процентов – прим. ред). Председатель Промсвязьбанка Пётр Фрадков предложил подумать над схемой, согласно которой субсидию сможет получать не производитель, а заказчик продукции. В таком случае «не предприятие будет производить то, что оно умеет, а заказчик будет приобретать то, что ему реально нужно». Замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев напомнил о принятых поправках к закону о специнвестконтрактах (СПИК), согласно которым порог инвестирования был снижен с 3 млрд рублей до 750 млн рублей. Возможность займа в ФРП для оборонных предприятий, наоборот, повышен до 750 млн рублей – именно такую сумму называли предприятия, участвовавшие в опросах Минпромторга. «Мы продолжаем работу по корректировке 44-ФЗ и 223-ФЗ с целью облегчить вам жизнь, – обратился к промышленникам Рязанцев. – Мы видим, что ваши зарубежные коллеги имеют здесь условия лучше, чем у вас. Надеемся, что нас услышат».

Заместитель директора Центра экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС) Юрий Смыслов пояснил, что при разговоре о поддержке оборонной промышленности в последнее время часто всплывает тема необходимости создания соответствующего лобби. «Всё чаще возникает вопрос, кто же это в правительстве или федеральных ведомствах не слышит просьбы Минпромторга? – говорит Юрий Смыслов. – Кому выгодна ситуация, когда предприятия ОПК вынуждены брать кредиты, чтобы выплатить зарплату сотрудникам, а Минобороны не оплачивает им выполненные заказы? Выделение счетов для обслуживания ГОЗ неплохо помогает в борьбе с коррупцией, но теперь предприятия вынуждены раздельно закупать сырьё для военного и гражданского производства вместо экономии на оптовых закупках. Может быть, можно было придумать более гибкую схему? В ходе дискуссии с руководителями предприятий, которые проходят в ИНЭС повышение квалификации (спецкурс «Стратегическое управление»), советник гендиректора Роскосмоса Михаил Ремизов прямым текстом сказал, что для решения своих задач промышленникам необходимо формировать собственное лобби в противовес финансовому и сырьевому. Тогда можно будет ребром ставить вопросы о системных решениях, которые необходимы реальному сектору. Пока в экономике всем заправляют финансисты и сырьевики, промышленность так и будет жить впроголодь, а попытки ввести преференции для отечественных производителей будут разбиваться о непонимание Минфина».

Есть и другой аспект, связанный с диверсификацией. К оборонщикам должно прийти понимание, что жизнь изменилась раз и навсегда.

«Для выхода на коммерческие рынки нужно много учиться, – считает президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. – К сожалению, ментальность производителей вооружения нацелена на то, что каждая сэкономленная копейка уменьшает нашу выручку и прибыль ровно на копейку, а ВТС требует другого подхода». Юрий Борисов тоже призвал оборонщиков быть поактивнее. «Не секрет, что в некоторых нишах предприятия ОПК сегодня вообще не присутствуют. Но это не значит, что нужно сидеть сложа руки», – считает вице-премьер. Он предложил, например, собрать требования от потенциальных заказчиков и организовать работу по их выполнению, заключив контракт с отлагательным условием, согласно которому, если все требования будут выполнены, заказчик будет обязан купить эту продукцию. Именно так сейчас строится работа при продвижении на рынке авиационной или морской техники. Словом, задержка выплат по ГОЗ, как и отсутствие очереди из потенциальных заказчиков гражданской продукции, – не повод для предприятий ОПК ждать у моря погоды. Да им и не дадут: Азер Талыбов, например, чётко заявил о намерении включения поставок продукции гражданского назначения в KPI для менеджмента оборонных предприятий.

Текст предоставлен: https://profiok.com/news/detail.php?ID=9356#ixzz5tfFQzqnM