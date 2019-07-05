С космодрома Восточный успешно стартовала ракета Союз-2 с 33 спутниками



Первым в этом году пуском ракеты «Союз-2.1б» с Восточного отправился на орбиту новейший российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 и сразу 32 «попутных спутника», в числе которых еще 3 аппарата из России, а также космические аппараты Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии.

Запущенный «Метеор-М» обеспечит получение изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, инфракрасным и микроволновом диапазонах. Также он способен получать данные о температуре морской поверхности и состоянии озонового слоя, определять уровень влажности. Эти данные повысят точность метеорологических прогнозов на территории России. Спутник будет работать на орбите средней высотой около 832 км.

При выведении нагрузки из 33 спутников успешно использован разгонный блок «Фрегат».

Отметим, что стартом РН «Союз-2.1б» 5 июля 2019 года началась программа запусков с Восточного, запланированная на 2019 год: начиная с июля и до конца года с российского космодрома должны быть запущены до 8 однотипных ракет со спутниками, в том числе по заказу иностранных государств.