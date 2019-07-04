Впервые за Уралом представили системы хранения данных и компьютеры на российских процессорах Эльбрус



Впервые за Уралом – в Омске - 4 июля 2019 года были показаны разработанные омским предприятием «Промобит» (входит в ГК «Битблэйз») образцы компьютерной техники на базе современных российских процессоров «Эльбрус»: сервер BITBLAZE Ganymed («БИТБЛЭЙЗ Ганимед») на 8-ядерном «Эльбрус-8С1», узел хранения распределенной системы хранения данных BITBLAZE Sirius 8000 («БИТБЛЭЙЗ Сириус 8000»).

Также журналисты могли увидеть: персональный компьютер (рабочую станцию) на базе российского процессора «Эльбрус-1С+» с запущенной на нем операционной системой «Астра Линукс. Ленинград» и материнскую плату на базе отечественного 2-ядерного микропроцессора «Эльбрус-2С».

Обо всех перечисленных новинках и о том, как в России развивается микроэлектроника и в каком направлении движется реальное импортозамещение в сфере информационных технологий, представителям СМИ рассказали:

· Максим Копосов, генеральный директор группы компаний «Битблэйз»

· Яна Брыш, директор по маркетингу и развитию группы компаний «Битблэйз»

· Евгений Белкин, руководитель медиаресурса «Техносфера. Россия», ведущий мероприятия

· Павел Ложников, начальник Управления информатизации ОмГТУ, завкафедрой «Комплексная защита информации»

· Александр Тимофеечев, руководитель НП «ИТ-Кластер Сибири»

Участники мероприятия отметили необходимость развития российской микроэлектроники, расширения сфер ее использования.

Как рассказал Максим Копосов, работа по созданию в Омске новых компьютерных систем уже пользуется поддержкой государства в лице федерального Минпромторга, проявили интерес к разработкам в региональном Минпроме и Минэкономики. Сегодня в группе компаний «Битблэйз» планируют реализовать совместный производственный проект в Омске совместно с ОНИИП по выпуску комплектующих к системам хранения данных.

Разработчики новой компьютерной техники и Омский государственный технический университет ведут переговоры о создании первой за Уралом кафедры по изучению российской микроэлектроники на процессорах «Эльбрус» и созданию программного обеспечения для такой техники. Об этом заявил Павел Ложников. Он также отметил важность того, чем занимаются в ГК «Битблэйз» для развития региона в целом. В этом его поддержал Александр Тимофеечев, подчеркнувший важность собственных разработок в ИТ-сфере.

Были приведены примеры других стран, где отсутствие собственных электронных систем и отечественного программного обеспечения привело к серьезным экономическим проблемам. Также прозвучал небольшой экскурс в историю разработок в России процессоров.

Как сообщила Яна Брыш, потенциал омских систем хранения данных высок: российское «железо» предназначено для использования в самых разных сферах при реализации проектов «цифровой экономики». В том числе в составе систем, где хранятся так называемые «большие данные»: «умный город», онлайн-сервисы, здравоохранение и т.д.

По мнению также присутствовавшего на встрече руководителя Медицинского информационно-аналитического центра Омской области Дмитрия Щеглакова, переход на российское программное обеспечение и компьютерное оборудование при реализации национальных проектов уже становится реальностью.

О группе компаний «Битблэйз»

Первые разработки и поставки компьютерной техники под маркой «БИТБЛЭЙЗ» компания «Промобит» начала в 2012 году в Омске. В 2014 году проект производства высокоплотных серверов хранения данных на отечественных микропроцессорах «Эльбрус» был высоко оценен на федеральном конкурсе-акселераторе технологических стартапов Generation S.

Летом 2015 года омичи передали в эксплуатацию свой первый сервер на 4-ядерном процессоре «Эльбрус-4С». Также в этом году была впервые выпущена крупная партия серверов омской разработки.

В 2016 году омская компания стала участником государственной программы по созданию научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В том же году ГК «Битблэйз» стала резидентом Сколково.

Сегодня группа компаний имеет два структурных подразделения – в Омске и в Москве. Ведутся разработки систем хранения данных на самых мощных российских процессорах – 8-ядерных «Эльбрус-8СВ», многолетнее сотрудничество с разработчиком процессоров – компанией «МЦСТ» (Москва) позволяет выполнять самые сложные проекты для различных заказчиков.

Возглавляет ГК «Битблэйз» выпускник Омского государственного университета имени Достоевского Максим Копосов.