3 новых российских универсальных минных заградителя УМЗ



В России разработано и впервые показано на недавней выставке «Армия-2019» новое поколение универсальных минных заградителей: 14,5-тонный колесный УМЗ на шасси Тайфун-ВДВ, 19-тонный колесный УМЗ-К и тяжелый 44-тонный гусеничный УМЗ-Г (НА ФОТО) на танковом шасси разработки Уралвагонзавода.

Машины, разработанные в рамках ОКР «Клещ-Г», отличаются между собой количеством возимых установок для скоростного дистанционного минирования местности и запасом мин. Например, самый большой гусеничный заградитель УМЗ-Г оснащен 9 пусковыми установками и 270 кассетами с минами, а самый компактный колесный - несет 60 кассет.

Работа новых УМЗ максимально автоматизирована: для точной постановки минных полей используются точные данные со спутников. В процессе минирования данные об установленных в земле боеприпасах поступают в режиме реального времени на командный пункт. В боекомплект входят новые программируемые мины, которые можно ликвидировать по дистанционной команде после завершения в районе боевых действий.

Сообщается, что новые универсальные минные заградители поступят на войсковые испытания уже в 2019 году.



19-тонный УМЗ-К



Самый легкий из 3 УМЗ - на шасси Тайфун-ВДВ (КамАЗ)