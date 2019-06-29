Т-14 получит модернизированное 125-мм орудие 2А82-1М

Развитие проекта нового основного боевого танка для Российской армии Т-14 «Армата» продолжается. Стало известно о завершении работ по модернизации 125-мм пушки 2А82, получившей обозначение 2А82-1М.

По своим характеристикам орудие для «Арматы» значительно превосходит характеристики основного западного танкового 120-мм орудия разработки германской фирмы Rheinmetall, используемом как на «Леопардах-2», так и на американских «Абрамсах» (в США обозначается как М256). При этом российская пушка даже в первом варианте, установленном на опытные Т-14, уже была на тонну легче иностранного орудия, обладая меньшей длиной ствола и при этом выдающимися характеристиками. Также известно, что бронепробиваемость управляемым боеприпасом достигает 1200 мм. Что за орудие получилось в итоге модернизации – пока российские военные не раскрывают.

Добавим, что работа над Т-14 продолжается. Танк проходит войсковые испытания, ведется производство небольшой серии новых машин в рамках госзаказа (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/3312).