ВКС России заказали 98 новых вертолетов Ми-28НМ



После ранее заказанной установочной партии новейших боевых вертолетов Ми-28НМ российские военные подписали контракт на производство 98 серийных машин данного типа на Ростовском вертолетном заводе (Роствертол) в 2020-2027 годах.

Сейчас на вооружении российских ВКС состоят около 110 Ми-28 предыдущих версий. Боевые машины прошли войну в Сирии, по результатам которой при разработке новой версии – Ми-28НМ «Ночной суперохотник» – вертолет был серьезно усовершенствован. Новая версия всепогодного винтокрылого «летающего танка» получила новый прицельно-навигационный комплекс, второй комплект управления (как и на Ми-28УБ вертолетом может управлять каждый из двух членов экипажа), смонтировано новое оборудование кабины экипажа – доработана бортовая информационная система. На вертолете имеется радиолокатор Н025, расположенный над винтом в специальном обтекателе, обнаруживающий малозаметные цели на расстоянии более 20 км.