Российский флот получит еще 2 лодки проекта 677



В Минобороны России приняли решение о заказе еще двух новых дизельных подлодок проекта 677 («Лада»). Субмарины будут построены в Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях». Сейчас там достраивают 2-ю и 3-ю лодки данного проекта.

Дизельная подводная лодка проекта 677 представляет собой боевой корабль, изначально планировавшийся для замены субмарин типа «Варшавянка» и разработанный в ЦКБ «Рубин». Это компактная малозаметная 66-метровая подлодка с водоизмещением около 1760 тонн (на 30% меньше «Варшавянки»). Экипаж составляет 35 человек, что также меньше чем на лодках предыдущего поколения. Максимальная скорость составляет 21 узел. Рабочая глубина – 250 метров. Вооружение корабля представлено крылатыми ракетами «Калибр» (в возможно размещение других соразмерных КР), торпедами и минами. Запуск ракет осуществляется через 533-мм торпедные аппараты. Лодки 677 проекта также отличаются крайне низким уровнем шума и современным комплексом управления вооружением и кораблем.

На сегодня в ВМФ России в опытной эксплуатации находится первая подлодка проекта Б-585 «Санкт-Петербург», скоро к ней присоединится уже спущенная на воду в 2018 году Б-586 «Кронштадт». Также строится третья лодка Б-587 «Великие Луки». Заказанные Минобороны еще 2 субмарины станут соответственно 4-й и 5-й лодками данного проекта.