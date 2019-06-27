Российские военные официально заказали 76 боевых самолетов Су-57

Минобороны России подписало контракт с компанией «Сухой» на постройку и поставку ВКС 76 многоцелевых истребителей Су-57 в 2020-2027 годах. Сейчас построены 10 опытных летных экземпляров боевой машины пятого поколения.

Су-57 - это самый мощный истребитель, разработанный в нашей стране. В нем используются все передовые технологии в области радиоэлектроники, двигателестроения и бортового вооружения. 19-метровая машина с максимальной взлетной массой до 35 тонн способна разгоняться до 2600 км/ч и обладает сверхманевренностью, благодаря двигателям с изменяемым вектором тяги. Для взлета Су-57 достаточно 350 метров полосы. На дозвуковой крейсерской скорости самолет может преодолевать расстояние до 4300 км, на сверхзвуковой - до 2000 км. Су-57 оснащен новой 30-мм авиапушкой и имеет 8 внутренних и 8 внешних узлов подвески высокоточного оружия (ракет, бомб).

Высокий технологический уровень самолета не позволяет передавать в управление машину пилотам без большого опыта, и поэтому Су-57 в текущей концепции применения рассматривается как самолет для элитных авиационных частей, а параллельно с его внедрением и поступлением в 3 авиационных полка в России продолжится выпуск более доступного самолета Су-35 (развитие Су-27).

О том, как Су-57 будут поступать на вооружение ВКС России, «Техносфера. Россия» уже писала в прошлом году (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/3311). Тогда наш прогноз базировался на открытых сведениях о развитии проекта.