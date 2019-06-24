Крупнейший российский нефтезавод внедрил инновационную систему очистки



Самый большой нефтеперерабатывающий завод России - в Омске - завершил работы по модернизации системы фильтрации малой установки каталитического крекинга. Теперь производственный комплекс оснащен блоком с современной системой водяной очистки. Новое оборудование, обеспечивающее нулевое воздействие на атмосферу, позволило демонтировать дымовую трубу. Проект объемом инвестиций 2,5 млрд рублей стал важным элементом второго этапа программы модернизации Омского НПЗ, которую с 2008 года продолжает «Газпром нефть».

Основа блока очистки — крупногабаритный аппарат скруббер высотой 70 метров и весом более 200 тонн. Это специальное устройство для очистки дымовых газов от технологических примесей. В работе скруббера применена современная система «мокрой очистки» водяным паром. Вода после использования также проходит через фильтры и вновь поступает в производство. У аппарата отсутствуют промышленные стоки, все системы работают в закрытом режиме и не воздействуют на окружающую среду. Процессы очистки полностью автоматизированы, а система фильтрации оснащена поточными анализаторами контроля. Благодаря им данные поступают в режиме онлайн в систему технологического мониторинга.

Добавим, что «Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ, с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации предприятия полностью перешли на выпуск современных экологичных моторных топлив Евро-5. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей. Всего в рамках масштабной модернизации предприятия воздействие ОНПЗ на природу снижено на 36% и в ближайшие годы будет снижено еще на 28%.