36 российских компаний вступили в борьбу за лидерство в импортозамещении



Названы первые 36 номинантов Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет-2019».

В этом году конкуренция за дипломы лауреатов премии «Приоритет» выше, чем в предыдущем. Ведь участие в конкурсе, в честь пятилетия премии, абсолютно бесплатное, без организационного взноса. На первом этапе заявки на участие подали 85 компаний из 24 регионов Российской Федерации, каждая из которых является региональным отраслевым лидером, вкладывает ресурсы в разработку инновационных продуктов и сферу услуг. Это малые, средние и градообразующие предприятия с численностью сотрудников от 50 до 64 тысяч человек. Экспертный совет премии выбрал 36 лучших заявок – они признаны номинантами и продолжат борьбу за победу.

Прием заявок на соискание премии «Приоритет-2019» стартовал в марте, второй этап конкурса завершится 15 августа, третий - 30 сентября. Номинанты каждого этапа будут активно включены в информационную кампанию, получат широкие возможности для продвижения своей продукции через пресс-центр премии. Лидеров импортозамещения объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Приоритет», которая состоится в ноябре в Москве.

Подводя итоги первого этапа отбора номинантов, председатель Оргкомитета премии Виталий Расницын подчеркнул, что «особенность нынешнего года –инициативность регионов, которые генерируют более 70 процентов заявок. Традиционно активны предприятия по номинациям «Приоритет–ТЭК», «Приоритет–Агро», «Приоритет-IT», «Приоритет–Химпром», «Приоритет–Машиностроение». Также повышен интерес к новым номинациям «Приоритет-Экспорт» и «Приоритет-Локализация». Поздравляем номинантов и ждем новых участников!».

Первыми номинантами премии «Приоритет-2019» стали:

1. «Приоритет-Медпром»

ООО "ЗАО ТРЕК-Э КОМПОЗИТ" (г.Москва)

ООО «ВЕГА-ПРО», НПК «АВЕРОН» (г.Екатеринбург)

2. «Приоритет-Оборудование»

АО «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»(г. Тюмень)

АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск)

3. «Приоритет-Легпром»

ООО «КОТТОН КЛАБ» (Московская область)

ООО «Каймано» (г. Санкт-Петербург)

4. «Приоритет–Машиностроение»

ООО «Завод дорожной техники «Регион 45» (г. Курган)

ООО НПП «Технотрон» (г. Чебоксары)

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (Псковская область)

5. «Приоритет-ТЭК»

АО «СУЭК»

ООО «ОКАПОЛ» (Нижегородская область)

ООО «НПП«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» (г. Уфа)

6. «Приоритет-IT»

ООО «НПП«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» (г. Уфа)

ООО «Электронные Офисные Системы» (г. Москва)

АО «Оптиковолоконные Системы» (г. Саранск)

ООО «Р-Платформа» (г. Москва)

7. «Приоритет–Химпром»

ООО «Производственная компания КВАНТ» (Пензенская область)

ООО «Антикоррозийные защитные покрытия» (г. Москва)

ООО «Воскресенский лакокрасочный завод «ОЛИВА» (Московская область)

8. «Приоритет - Металлургия»

ООО "Компания Бастион" (г. Омск)

9. «Приоритет- Станкостроение»

ООО «Торговый Дом Пластмасс Групп» (г. Москва)

10. «Приоритет-Фарма»

АО «НПО «Микроген» (г. Москва)

11. «Приоритет–Локализация»

ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (г. Ульяновск)

12. «Приоритет–Агро»

ООО «Чернышихинский мясокомбинат» (Нижегородская область)

ООО «Покровские овощи» (Вологодская область)

ООО «АГРОРУС» (г. Брянск)

ООО «СХП «Лукоз» (Республика Марий Эл)

ООО Производственно-коммерческая фирма «Аэрохим» (г. Нижний Новгород)

13. «Приоритет–Конверсия»

ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (Приморский край)

14. «Приоритет–Инновация»

АО «Камов» (Московская область)

Компания «Danaflex» (г. Казань)

ООО «ОКАПОЛ» (Нижегородская область)

ООО «Бионик Натали» (Московская область)

15. «Приоритет–Перспектива»

АО «НПО «Микроген» (г. Москва)

АО «Оптиковолоконные Системы» (г. Саранск)

ООО «РЕФКУЛ» (г. Москва)

Прием заявок на конкурс продолжается. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте премии: http://prioritetaward.ru/.