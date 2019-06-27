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27.06.2019

Омский танковый завод показал новый мостоукладчик МТУ-2020 (ФОТО)

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Омский завод транспортного машиностроения (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех») впервые показал новую разработку – танковый мостоукладчик с механизированным мостом повышенной пропускной способности МТУ-2020. Презентация машины состоялась на стенде Министерства обороны РФ на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Мостоукладочная машина представляет собой бронированную гусеничную машину на базе узлов, агрегатов и систем танков Т-72Б3 и Т-90А, имеющую оборудование для транспортирования и укладки мостового блока.
Отличительными особенностями моста, изготовленного из современных полимеркомпозитных материалов, является его длина 27 метров, грузоподъемность 60 тонн и ширина проезжей части - 4,6 метров. Для сравнения, длина моста МТУ-90М составляет 25м. Увеличение ширины проезжей части моста и выполнение его сплошным позволяет значительно увеличить пропускную способность.
Укладка моста полностью гидрофицирована, время установки на препятствие без выхода экипажа не превышает 5 минут. Эти, а также ряд других характеристик моста превышают параметры зарубежных аналогов.
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Тэги: 
Омск
Омсктрансмаш
Омский танковый завод
МТУ-2020
УВЗ
Ростех
Т-72Б3
Т-90А
ТМУ-90М
танковый мостоукладкчик
Армия-2019
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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