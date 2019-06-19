Министерство финансов Республики Узбекистан ищет партнера для совместного предприятия - электронной системы закупок

Государственное унитарное предприятие «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Узбекистан» (ГУП «ИВЦ») сообщает о начале приема заявок для участия в конкурсном отборе для совместного учреждения предприятия - оператора специального информационного портала, оказывающее услуги субъектам государственных закупок, связанные с организацией и проведением закупочных процедур, размещением на специальном информационном портале объявлений, заявок и другой информации о государственных закупках и их итогах.

Данный проект предполагает реализацию в формате долгосрочного взаимодействия ГУП «ИВЦ» и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Совместное предприятие предполагает консолидацию, объединение ресурсов и инвестиций сторон для реализации проекта по переводу государственных закупок в электронный формат.

В соответствии с Правилами участниками отбора могут быть компании, имеющих опыт работы в сфере электронных закупок и внедрении классификатора товаров (работ, услуг), а также в разработке сложных информационных систем, в проектировании, создании и успешной эксплуатации электронных модулей систем конкурсов, аукционов и других закупочных процедур.

Обязательные критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

● Оценка опыта и надежности компании.

● Оценка технологической платформы.

● Оценка коммерческого предложения.

Конкурсная документация предоставляется по запросу. Для получения документации в электронном виде необходимо отправить запрос на почтовый адрес e-mail:oinoyatov@mf.uz

Предложения могут быть представлены не позднее 28 июня 2019 года (Ташкентского времени GMT+5) по электронной почте, почтовым курьером либо по факсу по указанному ниже адресу: Министерство финансов Республики Узбекистан, г.Ташкент, ул.Истиклол, 29.

Подача предложения в электронном виде на почтовый адрес e-mail:oinoyatov@mf.uz тел.:+998 97 740-00-42

Предложения, отправленные на другой адрес электронной почты, будет отклонено.

Пожалуйста, укажите на запечатанном конверте или заголовке письма: «Предложение по учреждению совместного предприятия для реализации электронной системы государственных и корпоративных закупок»

Ваше Предложение должно быть составлено на русском языке, и быть действительным в течение минимального периода 90 рабочих дней.

При подготовке Предложения, Вы несете ответственность за то, чтобы предложение достигло адресата в указанные сроки. Предложения, полученные ИВЦ Министерства финансов после указанного выше срока по любой причине, не будут рассматриваться. Если Вы отправляете Предложение по электронной почте, необходимо обеспечить, чтобы оно было подписано и сохранено в формате pdf, без вирусов или поврежденных файлов.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что независимо от результатов или порядка проведения процесса отбора, ИВЦ Министерства финансов не несет обязательств по принятию любого Предложения, выдаче контракта или заказа на закупку, а также не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и представлением Предложения.

Благодарим за понимание и с нетерпением ждем Ваших предложений.