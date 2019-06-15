В России разработана новая технология очистки серебра из сверхмощных военных аккумуляторов



Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ МИСиС) и инженеры Щелковского завода вторичных драгоценных металлов создали новый эффективный способ очистки серебра из отработанных серебро-цинковых аккумуляторных батарей, применяемых в подводном флоте и военной авиации, позволяющий получить драгметалл чистотой 99,99%, пригодный для повторного использования при производстве аналогичных АКБ.

Как сообщают создатели технологии, в отдельных модификациях подводных лодок и военных истребителей в качестве электро-химического источника энергии используются огромные аккумуляторные щелочные батареи весом порядка 14 тонн, способные работать до 12 лет без перерыва. В каждом из таких устройств используется 7 тонн пластин чистого серебра, которое, после выработки ресурса энергоемкости, поступает на аффинажные заводы (предприятия промышленной переработки драгоценных металлов), где его специальным образом многоступенчато очищают и готовят к повторному использованию. Из-за добавления в целях экономии производителями АКБ к серебру до 15% свинца процесс извлечения серебра стал проблемным. Решили задачу российские ученые, создав принципиально новую технологическую схему переработки.

Технология представляет собой двухстадийную плавку серебра, в результате которой расплав отделяется от шлака. Последующее скоростное охлаждение обеспечивает захват кислорода, который окисляет свинец в составе серебряного сырья. При второй плавке под покрывным слоем флюса (солей магния и натрия) окисленный свинец отделяется и уходит в шлак. В результате такого двухступенчатого процесса свинец удаляется, и из сырья с 85% содержанием серебра получается товарный продукт чистотой 99,99%, соответствующий всем ГОСТам и пригодный для изготовления нового аккумулятора.

Новая технология уже внедрена в производство и как сообщают ее разработчики, при внедрении не потребовалось дополнительного оборудования, за исключением малозатратной установки скоростного охлаждения расплава. Теперь все большие серебро-цинковые батареи с добавлением свинца подлежат переработке, а выгода измеряется весьма крупными суммами: повторное использование чистого драгоценного металла из такой «батареи» экономит до 500 тысяч рублей на создание новой.