3 новых российских компактных промышленных компьютера на базе процессоров МЦСТ



Представлены новые модели промышленных защищенных компьютеров на базе российских процессоров МЦСТ Эльбрус-1С+ и МЦСТ R1000. Они предназначены для использования в самых различных условиях, в том числе вдали от теплых и уютных офисов и отличаются повышенной выносливостью. Модели получили названия ПК-1, ПК-2 и ПК-3. Что это за устройства?

Все новые компьютеры не имеют движущихся частей, использовано пассивное охлаждение – устройства не издают никакого шума. ПК-1 и ПК-2 имеют одинаковые ударопрочные корпуса, обладающие высокой степенью защиты по международному стандарту IP65. Внутри ПК-1 – находится 40-нм процессор «Эльбрус-1С+» одноименной архитектуры, а внутри ПК-2 – 90-нм процессор «МЦСТ R-1000» архитектуры SPARC. У модели ПК-3 другой, более простой, корпус и набор привычных обычным пользователям портов, а начинка идентична модели ПК-1. Компьютеры созданы российским концерном «Автоматика».

Также «Автоматика» представила еще 3 новых устройства на процессорах «Эльбрус-1С+» (этот процессор отличается низким энергопотреблением): программируемый логический контролер ПЛК-1 для управления промышленным оборудованием с двумя процессорами (основной и дублирующий), модули МП-16.2 и МП-18. Сообщается, что МП-16.2 дополняет ПК-3, а МП-18 используется для систем форм-фактора COM Express type 6.

На фото: промышленные компьютеры ПК-1, ПК-2 и ПК-3.