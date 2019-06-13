Операционная система Эльбрус 4.0 доступна всем желающим для установки на массовые компьютеры

Созданная на ядре Linux 4.9 операционная система «Эльбрус 4.0» доступна для свободного скачивания и установки на сайте компании МЦСТ. Причем речь идет не версии для компьютеров на базе процессоров «Эльбрус», а о варианте для использования на обычных «китайско-американских» массовых машинах – архитектуры x86-64.

Обратим внимание, что это «набор разработчика платформы» (PDK «Эльбрус») - совокупность программных компонентов и документации, позволяющих эффективно использовать платформу при её эксплуатации, тестировании и сопровождении, а также учитывать особенности архитектуры «Эльбрус» при разработке, портировании и сборке приложений и дистрибутивов под данную платформу. Любой желающий может поставить себе ОС «Эльбрус» и создать на ее базе необходимое программное обеспечение. Также для скачивания доступен аналогичный набор разработчика платформы для компьютеров на базе процессоров «Эльбрус-1С+», «Эльбрус-4С» и «Эльбрус-8С».

Ссылка для скачивания: http://www.mcst.ru/programmnoe-obespechenie-elbrus