ЗРК Сосна запускают в серийное производство для замены Стрелы-10



Новый российский зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Сосна» готов к запуску в серию. Серийный ЗРК для армейских частей получил в качестве базы освоенное в производстве шасси боевой машины пехоты БМП-3. «Сосна» заменит «Стрелу-10», созданную еще в СССР: все госиспытания новый комплекс прошел успешно.

ЗРК «Сосна» на шасси БМП-3 несет 12 управляемых зенитных ракет, поражающих любые цели на удалении до 10 км и на высоте до 5 км в любых погодных условиях. Комплекс оснащен ОЭСУ – высокоточной помехозащищенной оптико-электронной системой управления. ЗРК отличается высокой степенью автоматизации – его расчет составляет 2 человека. Оружие создано в Конструкторском бюро точного машиностроения имени Нудельмана, входящем в Госкорпорацию Ростех.