Как идет импортозамещение в спутниках системы ГЛОНАСС



В России продолжается реализация программы по постепенной замене отечественными комплектующими бортового оборудования космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Проект стартовал в 2018 году, и будет завершен в течение ближайших 3-4 лет. Какие спутники придут на смену сегодня использующимся?

Начнем с того, что ГЛОНАСС имеет уже 3 поколения спутников. Первые были советскими (ОКР «Ураган»), когда на закате СССР создавался первый вариант системы ГЛОНАСС. Сроки службы аппаратов первого поколения были всего 3 года, при этом их запускали с 1982 года в общем количестве 74 единицы. Лишь однажды удалось достичь полноценной работы всех 24 аппаратов, необходимой для 100% покрытия поверхности Земли, но на дворе уже были 1990-е годы, и система, нуждавшаяся в постоянных запусках новых спутников, была обречена. К 2001 году на орбите работало всего шесть спутников первого поколения. В этот момент началось создание аппаратов второго поколения «ГЛОНАСС-М», которые имели срок службы уже до 7 лет.

На сегодня запущено 49 спутников «ГЛОНАСС-М» с учетом уже отработавших свой ресурс и выведенных из эксплуатации. Последний запуск спутника второго поколения будет выполнен в 2020 году. При этом уже используются спутники третьего поколения «ГЛОНАСС-К1», разработанные в начале 2010-х годов. Их срок службы увеличен до 10 лет, но при этом высока доля иностранных комплектующих. Это необдуманное решение любителей так называемой «глобализации» после 2015 года решено было заменить на полностью российскую «начинку», которая должна появиться на спутниках «ГЛОНАСС-К2» со сроком службы также 10 лет. Первый опытный «ГЛОНАСС-К2» отправят на орбиту уже в 2020 году, а запуски аппаратов серии К1 к 2023 году полностью завершатся.

С 2023 года спутники российской глобальной навигационной системы будут оснащены полностью отечественными комплектующими. Для этого в сфере микроэлектроники сегодня уже реализован ряд проектов на предприятиях ВПК.

Дальнейшим развитием спутников системы станут перспективные аппараты 4-го поколения «ГЛОНАСС-КМ». Их появление ожидается к 2025 году.