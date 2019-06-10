На Байконуре завершена сборка ракеты Протон-М с орбитальной обсерваторией Спектр-РГ (ФОТО)

По данным НПО имени Лавочкина, на космодроме Байконур завершается подготовка ракеты-носителя Протон-М с разгонным блоком ДМ-03, которой предстоит вывести на орбиту 21 июня 2019 года космическую обсерваторию «Спектр-РГ» (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3677).

После завершения транспортировки была проведена механическая стыковка носителя и головной части. Расчеты специалистов ракетно-космической отрасли выполнили соединение электрических контактов между головным блоком и ракетой, а также провели все необходимые проверки, предусмотренные планом работ. Далее на космодроме пройдет заседание Государственной комиссии, где будут подведены итоги работ по подготовке к пуску и принято решение о проведении вывоза. Вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс площадки 81 запланирован на 14 июня с последующим запуском через неделю – 21 июня 2019 года.

Добавим, что основной миссией аппарата «Спектр-РГ» является исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание «карты» видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.