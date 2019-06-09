Российские военные заказали 30 новых вертолетов Ансат-У



Речь идет о новой модификации («первый блок модернизации») легкого учебного вертолета производства Казанского вертолетного завода – образца 2018 года. Заказанные машины соберут в течение 2019-2020 годов и отправят в Сызранское вертолетное училище.

На сегодняшний день российские военные располагают 50 вертолетами «Ансат-У», построенными в 2009-2018 годах. Машины используются в учебном центре армейской авиации в Торжке, Сызранском филиале военного учебно-научного центра ВКС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» и 8-й авиационной дивизии особого назначения в Жуковском. Ведется разработка двух модификаций учебных машин: «первый блок модернизации» (2018 год) и «второй блок модернизации» (2020 год).

«Ансат-У» имеет максимальную взлетную массу 3,6 тонны. Вертолет может разгоняться до 275 км/ч (крейсерская скорость – 250 км/ч). Дальность полета достигает 510 км. В учебной версии используется современная электродистанционная система управления полетом (КСУ-А) с 4-кратным резервированием. Машина может перевозить до 8 пассажиров и обладает одним из самых объемных в своем классе салоном (8 кубометров).