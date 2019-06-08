На Омском нефтезаводе построят собственную солнечную электростанцию



Российский производитель оборудования солнечных электростанций ГК «Хевел» и руководство «Газпром нефти», в состав которой входит крупнейший в России Омский нефтеперерабатывающий завод, договорились о постройке на территории ОНПЗ солнечной электростанции. Новый объект альтернативной энергетики станет первым в сети аналогичных станций на отечественных нефтезаводах и первой промышленной солнечной электростанцией в Омске.

На строительство отведен небольшой срок – всё должно заработать на полную мощность в течение полугода. Проектируемая мощность первой солнечной электростанции в Омске – 1 Мегаватт. Реализация проекта потребует подготовки соответствующих специалистов по его эксплуатации, что также предусмотрено соглашением. Стороны подчеркивают экологичность выбранного решения, а также то, что оборудование для солнечных электростанций будет российским – ГК «Хевел» выпускает его на своем предприятии в Новочебоксарске.