Робот ФЕДОР отправится на орбиту раньше – на борту Союза

Стало известно, что российский антропоморфный робот Федор (FEDOR) отправится в космос как минимум на год раньше запланированного. Изначально предполагалось, что Федор вместо космонавта слетает на первом образце корабля «Федерация» ориентировочно в 2020 или 2021 году, но теперь робота отправят на орбиту уже в августе 2019 года на очередном Союзе МС-14 вместо экипажа. Почему?

Дело в том, что Союз МС-14 выведут в космос для последующей стыковки с орбитальной станцией МКС новым носителем Союз-2.1а (о ней читайте в нашем материале http://www.tehnoomsk.ru/node/3696), в котором нет ни одной иностранной детали. Это будет финальная обкатка ракеты перед тем, как она станет основным носителем для запуска российских пилотируемых кораблей. Робот Федор, таким образом, станет первым «космонавтом», опробовавшим новую связку «Союз МС + Союз-2.1а».

Обычно на корабле «Союз МС» к станции летают несколько человек, поэтому свободные места в полете с российским роботом заполнят полезной нагрузкой для экипажа МКС. Сообщается также, что бортовые системы первого Федора-космонавта прошли тестирование на соответствие очень жестким требованиям безопасности полетов на орбиту, его энергосистемы будут питаться от элементов, допущенных к применению в космосе. Планируется, что наш робот будет проходить полноценное тестирование в невесомости и выполнять различные операции на борту МКС. Сейчас российские инженеры ведут подготовку Федора к полету.